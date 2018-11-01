В Совфеде наградили юных героев России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила медали детям, которые проявили мужество при спасении людей.

Самому юному из награжденных всего девять лет - Максим Богдан из Рязанской области вынес из горящего дома троих сестер и брата.

Награды удостоились также 14-летние Никита Чабаевский и Данил Косихин из Алтайского края - они вытащили из воды своего друга, который потерял руку, прыгая с тарзанки.

Глава МЧС Евгений Зиничев, который также участвовал в церемонии, заверил ребят, что двери ведомства для них всегда открыты.

Валентина Матвиенко также поручила сенаторам наградить подростков и в своих регионах. В этом году 68 субъектов направили 250 представлений, но в Москву не смогли пригласить всех достойных. Однако спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что ни один подвиг не должен остаться незамеченным.