Назван исполнитель главной роли в приквеле «Игры престолов»

Британского актера Джоша Уайтхаус утвердили на главную мужскую роль в телесериале «Долгая ночь», который является приквелом «Игры престолов». Об этом сообщает газета Independent.

По информации издания, 28-летний актер и модель бренда Burberry получил известность благодаря роли Хью Армитиджа в сериале BBC «Полдарк». Детальные сведения о герое Уайтхауса в приквеле «Игры престолов» пока не сообщаются.

Таким образом, Уайтхаус присоединится к актрисе Наоми Уоттс, которая, как сообщалось ранее, исполнит в сериале роль «харизматичной светской дамы, которая скрывает темный секрет».

Подробности сюжета телесериала «Долгая ночь» не обнародованы, но известно, что действие происходит в мире «Игры престолов» за тысячи лет до событий, показанных в сериале. Основной конфликт «Долгой ночи» - противостояние людей и Иных, которые вторглись в Вестерос с севера. Столкновение происходит во время «Долгой ночи», которая в Вестеросе отмечается нестабильной сменой времен года и длится целое поколение. Из произведений автора фэнтези-цикла Джорджа Мартина известно, что в войне «Долгой ночи» победу одержали люди, но каков будет исход конфликта с Иными в «Игре престолов» пока не ясно.