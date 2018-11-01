Китайский курсант чуть не подорвался на брошенной гранате: видео

В Китае курсант летной академии едва не подорвался на гранате. Инцидент произошел во время тренировки в городе Харбин провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны.

Молодой человек не смог перекинуть гранату через ограждение, боеприпас врезался в стенку и отскочил назад.

Инструктор спас от смерти курсанта. Он моментально столкнул его в траншею, а через несколько секунд раздался взрыв. В результате никто не пострадал.

Позже инструктор объяснил, что инцидент произошел из-за неправильного положения руки во время броска. Кадры счастливого спасения публикует tw.appledaily.com.