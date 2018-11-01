Кровавые риэлторы: СК завел дело на 16 человек по обвинению в убийстве

Следственный комитет разоблачил банду «черных риэлторов». В Подмосковье и Тверской области задержали 16 человек - поровну мужчин и женщин. Подозреваемые искали одиноких людей, ведущих асоциальный образ жизни. Их лишали прав на жилье, после чего - убивали. С особой жестокостью и цинизмом.

Есть доказательства по девяти таким эпизодам в Москве. Преступниками руководил 34-летний профессиональный риэлтор. Общая сумма похищенного имущества - около 28 миллионов рублей. Все участники арестованы. Следствие по делу продолжается.