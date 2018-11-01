Названа причина эвакуации людей из здания правительства Челябинской области

В правительство Челябинской области поступил звонок о заложенной бомбе, в результате этого была проведена эвакуация сотрудников. Об этом рассказал «Звезде» начальник Управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

«Поступил звонок о заложенной бомбе, соответственно был тревожный сигнал. Все сотрудники из здания правительства выведены», - заявил представитель правительства.

Он также опроверг информацию о проводимых в здании правительства учениях, которая ранее появилась в некоторых СМИ.

Федечкин отметил, что в настоящее время на объекте работают саперы.