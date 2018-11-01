Путин предупредил об опасности «пещерного национализма» на постсоветском пространстве

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что использования «пещерного национализма» и русофобии и вмешательства в церковную жизнь как в мире, так и в странах бывшего Советского Союза может привести к тяжелым последствиям. Он также указал на то, что цель этого пагубного явления - «создание безликого протекционизма».

«При этом используется и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь», - заявил Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

После того как Константинопольский патриархат сообщил, что приступает к процессу предоставления украинской церкви автокефалии, а также отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.