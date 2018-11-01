Опубликованы кадры с борта «Союз-МС10» в момент аварии

В официальном аккаунте Роскосмоса появилось видео момента аварии ракеты-носителя «Союз МС10».

При этом в сообщении сказано, что уже сейчас организована разработка комплекса мероприятий по исключению возможности повторения аварийной ситуации, подобной октябрьской. Сейчас активно ведутся работы для возобновления пусков ракет-носителей типа «Союз».

В 2018 году запланированы еще два запуска. 16 ноября состоится пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10», а 3 декабря в космос отправится пилотируемый корабль «Союз МС-11».