В Крыму задержали боевика незаконного украинского формирования

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России задержали в Крыму 22-летнего местного жителя, входившего в состав незаконного вооруженного формирования. Активист проходил стажировку под руководством инструкторов, участвовавших в боевых действиях на юго-востоке Украины.

С 2016 по 2018 годы молодой человек входил в состав батальона Номана Челибиджихана и общественного формирования «Аскер», которые в 2015 году устраивали продуктовую блокаду Крыма и подрывали линии передач в Херсонской области, которые вели на полуостров.

В отношении боевика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»). У него дома провели обыск, в ходе которого изъяты мобильные устройства связи и компьютерная техника.