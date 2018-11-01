Из правительства Челябинской области эвакуировали людей
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Видео: Новости УрФО, YouTube
Первого ноября из здания правительства Челябинской области, которое находится по адресу Цвиллинга, 27, были эвакуированы сотрудники. Чиновников попросили как можно скорее покинуть здание. На месте работают МЧС и полиция, сообщает издание «Комсомольская правда».
Официальной информации пока нет. Источники в силовых структурах не могут ответить, проходят учения или существует реальная угроза.
В настоящее время выясняются подробности произошедшего.