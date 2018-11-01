Из правительства Челябинской области эвакуировали людей

Первого ноября из здания правительства Челябинской области, которое находится по адресу Цвиллинга, 27, были эвакуированы сотрудники. Чиновников попросили как можно скорее покинуть здание. На месте работают МЧС и полиция, сообщает издание «Комсомольская правда».

Официальной информации пока нет. Источники в силовых структурах не могут ответить, проходят учения или существует реальная угроза.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.