Картина Сальвадора Дали стала жертвой любительниц сэлфи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на выставке в Международном центре искусств «Главный проспект» девушки, которые увлеклись фотографированием, уронили две картины. В результате инцидента одна из картин Сальвадора Дали была повреждена. После случившегося нарушительницы убежали.

«Сейчас мы пытаемся понять, как такое вообще случилось и насколько серьезный вред нанесен картине», - рассказали «Комсомольской правде» в галерее «Главный проспект».

Работа Сальвадора Дали из серии «Капричос», была создана в 1977 году. Тогда художник вдохновился сатирической серией картин Франсиско Гойи и сотворил свою аналогичную серию. На выставке картины обоих художников идут в паре.

В галерее отметили, что выставленные работы Дали - из частной коллекции. После случившегося ее сотрудники подали заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка, устанавливается ущерб и личности девушек.