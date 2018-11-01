В Кремле объяснили, почему Порошенко не попал в санкционный список

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Москва не включила президента Украины Петра Порошенко в санкционный список.

«Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг. Что касается критериев включения (в санкционный список - прим. ред.), то здесь я все-таки рекомендую обращаться к правительству, потому что это разрабатывалось именно правительством», - заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва никогда не была инициатором санкционного обмена, и действия российской стороны являются зеркальными.

Первого ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний в ответ на недружественные действия Украины в отношении граждан РФ и российских компаний.

Санкции предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества в РФ. Также запрещается перечислять средства за пределы России.