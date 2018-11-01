Слуцкий назвал контрсанкции России адекватным ответом на «оголтелую русофобскую политику» Киева

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал контрсанкции России против Украины адекватным ответом на русофобскую политику, проводимую Киевом.

«Введение контрсанкций РФ в отношении ряда украинских граждан и компаний - это адекватный ответ на последовательную оголтелую русофобскую политику и разрушение отношений между братскими народами. Вина за разрыв вековых исторических связей сегодня полностью лежит на нынешних киевских властях, пляшущих под дудку Дальнего Запада», - заявил Слуцкий.

Вместе с тем председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что введеные Россией ответные меры не направлены против украинского народа, а затронут лишь представителей «киевской верхушки, которые подрывают устои Русского мира».

Ранее сегодня глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных мер на украинские санкции. Специальные экономические меры вводятся в отношении 68 компаний и 322 украинских граждан. В список лиц, в отношении которых были введены ответные меры на украинские санкции, попали глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, сын украинского лидера Алексей Порошенко, экс-премьеры Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.