«Режим санкций надо развивать» - политолог о введении РФ контрмер против Украины

Российский политолог Сергей Михеев считает, что введение Россией ограничительных мер - это вполне закономерный и правильный ответ на недружественные действия Киева.

«Тот факт, что мы, наконец, дошли до введения санкций - это хорошо, потому что мне кажется, что долгое время мы вообще никак не отвечали на беспредел, который на Украине происходит», - рассказал политолог «Звезде».

В то же время Михеев отметил, что введение персональных санкций является скорее символическим шагом, который не нанесет серьезного ущерба для нынешнего политического режима на Украине.

«Мне кажется, режим санкций надо развивать дальше, чтобы эта украинская шайка-лейка почувствовала негативный эффект для себя», - добавил эксперт.

Первого ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний в ответ на недружественные действия Украины в отношении граждан РФ и российских компаний.