Названо условие, на котором водители согласятся на автоматическое списание штрафов

Автоэксперт Константин Крохмаль в разговоре со «Звездой» назвал главную причину того, почему идея с автоматическим списыванием штрафов со счетов автомобилистов может оказаться провальной. По его мнению, есть случаи, когда штраф выписывается неверно, и в этом случае не очень понятно, как водителю возвращать свои «кровные».

«Если штраф ошибочный, то что делать человеку, с которого списали деньги?» - задается Крохмаль вопросом.

На его взгляд, это должно происходить исключительно по желанию человека. Если, например, на портале Госуслуг предоставить возможность привязать карту для списания штрафов.

«И предоставить скидку не 50%, а 70% за это. Тогда сам водитель будет готов предоставить данные карты. А если это вот так, по умолчанию, то мне кажется это некорректным», - предположил эксперт.

Напомним, вчера глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов рассказал, что в России появится упрощенная система взимания штрафов. Судебные приставы смогут направлять запрос в банк нарушителя, получать данные о наличии денег на счету и списывать необходимую сумму, в случае если штраф еще не оплачен.