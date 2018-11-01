Глава комиссии раскрыл подробности аварии «Союза»

Авария ракеты-носителя «Союз» произошла из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени данной ракеты. Об этом рассказал председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов на пресс-конференции, которая проходит в Москве.

По словам председателя комиссии, на 118 секунде полета произошла нештатная ситуация из-за того, что не открылось сопло блока увода первой ступени.

Ранее сообщилось, что ЧП с ракетой «Союз-ФГ» произошло вследствие некорректной работы датчика разделения первой и второй ступеней.

Напомним, авария с «Союзом» произошла 11 октября 2018 года. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту. Членам экипажа удалось вовремя эвакуироваться на Землю. В результате происшествия космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали.