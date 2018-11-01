В санкционный список РФ попали сын Порошенко, Яценюк и Тимошенко

В список лиц, в отношении которых были введены ответные меры на украинские санкции, попали глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, сын украинского лидера Алексей Порошенко, экс-премьеры Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

Кроме того, санкции коснутся главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, а также военачальников Украины, в том числе главы минобороны Степана Полторака, бывшего командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко, заместителя министра Анатолия Петренко, начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

В перечень также включены первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, глава СБУ Василий Грицак, а также радикалы Олег Ляшко и Дмитрий Ярош.

Также ответные меры затронут секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и посла Украины в Соединенных Штатах Валерия Чалого.

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных мер на украинские санкции. Специальные экономические меры вводятся в отношении 68 компаний и 322 украинских граждан.