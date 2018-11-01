Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В санкционный список РФ попали сын Порошенко, Яценюк и Тимошенко

Александра Арсентьева
12:12 01.11.2018
Специальные экономические меры вводятся в отношении 322 украинских граждан.
Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В список лиц, в отношении которых были введены ответные меры на украинские санкции, попали глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, сын украинского лидера Алексей Порошенко, экс-премьеры Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

Кроме того, санкции коснутся главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, а также военачальников Украины, в том числе главы минобороны Степана Полторака, бывшего командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко, заместителя министра Анатолия Петренко, начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

В перечень также включены первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, глава СБУ Василий Грицак, а также радикалы Олег Ляшко и Дмитрий Ярош.

Также ответные меры затронут секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и посла Украины в Соединенных Штатах Валерия Чалого.

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных мер на украинские санкции. Специальные экономические меры вводятся в отношении 68 компаний и 322 украинских граждан.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.11.2018, 10:52
В «Аэрофлоте» опровергли информацию о возгорании в самолете Сыктывкар-Москва
Дата01.11.2018, 06:24
Морской бой на Курилах: танкисты отправили на дно корабли «противника»
Дата01.11.2018, 04:19
Драматичная победа: российский гимнаст взял золото на ЧМ с отрывом в ноль тысячных балла
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата01.11.2018, 11:01
Россия поставила оружие более чем 40 странам мира в 2018 году
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:12 В стране и мире
Видео
В санкционный список РФ попали сын Порошенко, Яценюк и Тимошенко
10:52 В стране и мире
Видео
В «Аэрофлоте» опровергли информацию о возгорании в самолете Сыктывкар-Москва
10:26 В стране и мире
На Урале с рельсов сошли пять вагонов
09:54 В стране и мире
Автомобили Aurus раскупили на два года вперед
09:32 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео нападения на чиновника в Москве
События дня
События дня
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Американские военные уничтожили инфраструктуру своей базы, чтобы избавиться от призрака - СМИ
Названа неожиданная польза аппендицита
Звезда «Гарри Поттера» сыграет одну из главных ролей в «Ведьмаке»
Страшный день в космосе: как экипаж МКС отмечает Хэллоуин
Полисы ОСАГО, зимняя резина и кино: какие законы вступят в силу в ноябре
Ученые получили загадочные сигналы из космоса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.