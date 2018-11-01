Масштабный пожар в Алма-Ате попал на видео

В складских помещениях на рынке Алма-Аты в Казахстане тушат масштабный пожар. Площадь возгорания составляет три тысячи квадратных метров.

ЧП произошло 1 ноября, на территории рынка Adem, расположенного по улице Москвина в Жетысускийском районе.

В тушении пожара задействованы 57 человек личного состава и 16 единиц техники, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

На кадрах, опубликованных очевидцами в Сети, видно, как огромный столб дыма поднимается в воздух. Информации о пострадавших не поступало.