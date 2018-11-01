Владелец «Кэшбери» объявил о закрытии компании

Группа компаний «Кэшбери», которая позиционирует себя как инвестиционный сервис, анонсировала прекращение своей деятельности. Данное решение было принято после обвинения Центробанка России в создании финансовой пирамиды.

Об этом на своем YouTube-канале заявил владелец компании Артур Варданян.

«Компания прекращает работу в прежнем режиме. Регистрация на сайтах и инвестиционных платформах „Кэшбери“, „Лига аукционов“ и „Кэштрейдинг“ невозможна», - сказал владелец «Кэшбери».

Он отметил, что переводы внутренней валюты, создание новых инвестиций, открытие консультационных центров, а также проведение обучающих мероприятий станет невозможным.

Варданян пообещал произвести расчет с каждым клиентом индивидуально в личном кабинете. Он отметил, у «Кэшбери» имеются ресурсы для того, чтобы погасить денежные долги, но сейчас их пока недостаточно.

Владелец компании заявил, что в начале 2019 года планируется создание новой инвестиционной компании JDC. Проект запустят в десятках стран. Ожидается, что за первый год число участников составит пять миллионов. Он добавил, что клиенты «Кэшбери» станут пользователями новой платформы автоматически.

«Во второй декаде февраля перед вами предстанет новый гигант финансово-инвестиционной индустрии», - заключил Варданян.

Напомним, в сентябре Центробанк России заподозрил компанию, которая работает под единым брендом «Кэшбери», в мошенничестве. Как заявил регулятор, возможная сумма ущерба от компании насчитывает три миллиарда рублей. Центральный банк направил информацию в Генпрокуратуру, которая позже направила обращение в суд и попросила признать данные на сайтах «Кэшбери» запрещенными. 16 ноября пройдет слушание по иску о блокировке.