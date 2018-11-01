На Кубани восстановлено движение поездов

В подтопленных районах Кубани полностью восстановили движение поездов. Ранее разрушенное наводнениями полотно, а так же вся инфраструктура работает без сбоев. Пассажирские и грузовые поезда на участке Туапсе - Кривенковская идут по графику. Специалисты практически заново проложили более семи километров железнодорожных путей, починили пять мостов, и восстановили десятки опор контактной сети.

Официальное число пострадавших от наводнения - 600 человек. В больницах остаются 28. Многие из них уже начали получать компенсации.

В ликвидации последствий наводнения участвуют более пяти тысяч человек. На помощь жителям пришли военные. Подразделения разбирают завалы и восстанавливают дороги. Для мониторинга паводковой ситуации в небе применяют беспилотные летательные аппараты.

Проливные дожди на Кубани спровоцировали масштабное наводнение в конце октября. На территории Туапсинского и Апшеронского районов и в Сочи был введен режим ЧС. Порядка трех тысяч жителей региона прошли профилактику против возникновения бактериальных инфекций.