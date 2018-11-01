Стали известны подробности изнасилования в полиции Уфы

Девушка-дознаватель, ставшая жертвой сексуального насилия, в котором подозреваются трое высокопоставленных полицейских из Башкирии, является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

Собеседник агентства сообщил, что девушка-дознаватель отдела МВД России по Уфимскому району является дочерью высокопоставленного работника силового подразделения башкирского МВД. Источник РИА Новости также отметил, что среди подозреваемых в изнасиловании есть начальник потерпевшей.

Напомним, в среду 31 октября Следственный комитет сообщил, что трое полицейских были задержаны по подозрению в изнасиловании девушки-дознавателя. По информации ведомства, инцидент случился в ночь на 30 октября в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. В СК отметили, что подозреваемые - руководитель этого отдела и начальники ОМВД по Кармаскалинскому и Уфимскому районам.

Чтобы провести проверку по данному делу в Уфу из Москвы были направлены специалисты главка собственной безопасности МВД РФ. Официальный представитель МВД России Ирины Волк заявила, что виновных должностных лиц привлекут к ответственности, вплоть до увольнения из ОВД по отрицательным мотивам.