Медведев подписал постановление о санкциях против Украины

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных мер на санкции Украины. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Вводятся специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

В список попали глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк, лидер радикальной экстремистской организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Ограничительные меры предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы РФ.

Двадцать второго октября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер из-за недружественных действий Украины в отношении граждан РФ и российских компаний. Документ подлежит отмене только в том случае, если Киев прекратит действие своих санкций против Москвы.

*Запрещена на территории России.