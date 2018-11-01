Американские военные уничтожили инфраструктуру своей базы, чтобы избавиться от призрака - СМИ

Обеспокоенные немецкие граждане призвали американских военных, чтобы выгнать призрака.

Военные базы в принципе окутаны легендами. И американская база в Германии не стала исключением. В подземных туннелях, которые вели к ней, американские военнослужащие устроили настоящую охоту за призраком «Белой дамы». А когда им это надоело, просто взорвали все эти туннели. Как будто призраку это бы помешало. Мистическую историю привел портал The Drive.

База находится недалеко от населенного пункта Фрайунг в Германии. Когда-то на этом месте был старинный дом, который по легенде якобы много лет назад ушел под землю вместе с обитателями.

В нем жили две богатые сестры, она из которых была слепая. Ее здоровая родственница решила воспользоваться этим и потихоньку подворовывала наследство. Когда же слепая девушка узнала об этом, то прокляла свою жадную родственницу, и проклятье сразу же исполнилось - дом ушел под землю.

Правда, показания свидетелей о характере духов расходятся. Такая же «Белая дама» обитает в городе Амберг неподалеку от базы. Ее жители описывают как относительно спокойную и даже вполне добродушную. А вот дух возле базы Фрайунг более зловредный. «Дама» появляется на дорогах, провоцирует ДТП и пугает прохожих. В общем, совершенно недостойно себя ведет. Поэтому граждане решили призвать на помощь солдат США, квартировавшихся на той самой базе.

Почему жители не обратились к местным полицейским - остается загадкой. Однако доподлинно известно, что американские военные решили проблему радикально - просто взорвали подземные туннели, в которых обитал призрак.