Живущий на 3,5 тысячи в месяц депутат резко похудел

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко рассказал, что похудел на 2,5 килограмма за неделю за время проведения эксперимента, в ходе которого он должен прожить месяц на 3,5 тысячи рублей.

Ранее на YouTube появилась запись спора экс-министра труда Натальи Соколовой с депутатом-коммунистом. Чиновница пыталась убедить оппонента, что 3,7 тысяч будет вполне достаточно для жизни в течение месяца и «макарошки стоят всегда одинаково». После публикации видео министра уволили.

В ходе разговора Бондаренко и Соколова договорились, что они поставят эксперимент, в ходе которого представитель коммунистической партии попробует прожить месяц на 3,5 тысячи. Несмотря на отставку министра, депутат не отказался от эксперимента, чтобы выяснить, хватит ли работающему человеку минимальной потребительской корзины, которую предлагают чиновники. По словам депутата, областные власти ранее предлагали ввести этот минимум, но коммунисты всегда выступали против.

Бондаренко приступил к «министерской диете» 24 октября. По его словам, если в один из первых дней он мог позволить себе яичницу, суп на куриных костях, тушеные овощи и яблоко, то к концу недели меню стало меняться. Он также добавил, что ему приходится постоянно дозировать порции, чтобы уложиться в минимальную потребительскую корзину, пишет РИА Новости.

«Что касается самого моего самочувствия, не могу сказать, что я падаю с ног, но в целом это крайне неприятно… За весом слежу, я за неделю похудел на два с небольшим килограмма», - отметил Бондаренко.

Коммунист признался, что с подобным рационом полноценно работать удается с трудом.