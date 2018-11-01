В «Аэрофлоте» опровергли информацию о возгорании в самолете Сыктывкар-Москва

В «Аэрофлоте» опровергли информацию о том, что в грузовом отсеке самолета Sukhoi Superjet 100 сработали датчики дыма. Об этом рассказал «Звезде» пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.

«”Аэрофлот” опровергает информацию, которая распространяется в СМИ, по возгоранию на борту воздушного судна. Самолет Сыктывкар-Москва сел в 08.43 штатно. Никакого возгорания на борту не было», - заявил Фетисов.

Напомним, утром первого ноября в СМИ появилась информация о том, что самолет Сыктывкар-Москва совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент якобы произошел из-за сработавших датчиков дыма.