На Урале с рельсов сошли пять вагонов

На станции Каменск-Уральский в Свердловской области сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда. Об этом сообщается в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Инцидент произошел в 06.01 по московскому времени, сошедшие с рельсов вагоны перевозили боксит. На место происшествия был направлен восстановительный поезд станции Каменск-Уральский.

В сообщении говорится, что в результате аварии никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. Отмечается, что на движение поездов данное происшествие не повлияло.

В настоящее время выясняются причины схода вагонов.