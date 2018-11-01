На Урале с рельсов сошли пять вагонов
В результате аварии никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.
Фото: Вагонники ОАО РЖД, ВКонтакте
На станции Каменск-Уральский в Свердловской области сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда. Об этом сообщается в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Инцидент произошел в 06.01 по московскому времени, сошедшие с рельсов вагоны перевозили боксит. На место происшествия был направлен восстановительный поезд станции Каменск-Уральский.
В сообщении говорится, что в результате аварии никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. Отмечается, что на движение поездов данное происшествие не повлияло.
В настоящее время выясняются причины схода вагонов.