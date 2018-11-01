Сирия хочет одной из первых закупить российские самолеты МС-21

Сирия заинтересована в приобретении новейших российских пассажирских самолетов МС-21. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министра транспорта Сирийской арабской республики Али Хамуда.

«Мы будем среди первых на приобретение российского самолета и замены сирийского воздушного флота на этот тип самолета», - цитирует Хамуда агентство.

Министр транспорта Сирии уточнил, что сирийская сторона попросила Россию предоставить ей право первенства в покупке данных самолетов.

По словам Хамуда, приобретение самолетов российского производства является мечтой, которая должна сбыться как можно скорее.

Ранее стало известно, что серийное производство магистрального самолета МС-21 начнется в 2019 году.