Сирия хочет одной из первых закупить российские самолеты МС-21
В министерстве транспорта САР такое приобретение назвали мечтой, которая должна скорее сбыться.
Фото: uacrussia.ru
Сирия заинтересована в приобретении новейших российских пассажирских самолетов МС-21. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министра транспорта Сирийской арабской республики Али Хамуда.
«Мы будем среди первых на приобретение российского самолета и замены сирийского воздушного флота на этот тип самолета», - цитирует Хамуда агентство.
Министр транспорта Сирии уточнил, что сирийская сторона попросила Россию предоставить ей право первенства в покупке данных самолетов.
По словам Хамуда, приобретение самолетов российского производства является мечтой, которая должна сбыться как можно скорее.
Ранее стало известно, что серийное производство магистрального самолета МС-21 начнется в 2019 году.