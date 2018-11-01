В Крыму предупредили Украину о последствиях ракетных учений у границ РФ

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель предостерег Украину от проведения ракетных учений у границ Крыма. Он напомнил, что бряцание оружием у границ РФ всегда оборачивается последствиями. Гемпель предупредил, что действия Украины приведут к эскалации напряженности между странами.

«Мы помним, чем обернулись аналогичные учения в 2001 году, когда над Черным морем украинскими военными был сбит российский авиалайнер», - приводит РИА Новости слова Гемпеля.

Он также добавил, что российская армия способна отразить любую агрессию со стороны недружественных стран и указал на то, что учения, которые собирается проводить украинская сторона, опасны для Киева. По словам Гемпеля, Вооруженные силы Украины напоминают «обезьяну с гранатой» по уровню своего мастерства.

Ранее в воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что собираются испытать управляемые ракеты в Херсонской области. В связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем будет закрыто с 1 по 4 ноября.