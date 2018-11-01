Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево
Посадка прошла успешно, самолет не получил повреждений.
Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого при полете в грузовом отсеке сработали датчики дыма.
Как сообщает газета «Известия», воздушное судно совершало перелет из Сыктывкара в Москву.
Позднее оказалось, что срабатывание датчиков было ложным. Посадка прошла успешно, самолет не получил повреждений.