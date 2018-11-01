В Барселоне паром с пассажирами протаранил причал: видео

В порту Барселоны паром врезался в причал и сбил кран. В этот момент на борту находились больше 400 пассажиров.

После того как конструкция рухнула, на причале начался пожар. Возникла опасность детонации, к тому же кран повредил несколько контейнеров с химикатами. Департамент гражданской обороны Барселоны предупредил о возможном загрязнении моря.

Из порта эвакуировали всех работников, а паром оперативно покинули пассажиры, сообщает The Daily Mail. По предварительным данным, никто из людей не получил серьезных травм.