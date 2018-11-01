Опубликовано видео нападения на чиновника в Москве

На одного из руководителей префектуры Северо-Западного округа Москвы было совершено нападение. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе управления столичного МВД.

Инцидент случился у подъезда дома 61/1 на Привольной улице. Отмечается, что неизвестный подошел к чиновнику сзади и нанес удар ножом в область бедра. После этого злоумышленник скрылся.

Пострадавший был доставлен в больницу. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.