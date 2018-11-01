На Украине похвастались новым минометным комплексом

На Украине испытали новый 120-миллиметровый мобильный минометный комплекс «Барс-8ММК». Об этом заявили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Мобильный минометный комплекс создали украинские производители на базе бронеавтомобиля «Барс-8», рассказал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, наблюдавший за испытаниями.

Он отметил, что комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня. Компьютерная система «Барс-8ММК» позволяет совершать подготовку к стрельбе из походного положения всего за одну минуту.

По словам Турчинова, чтобы покинуть огневую позицию и при этом избежать ответа врага, мобильному комплексу нужно лишь 20 секунд. Экипаж мобильного минометного комплекса состоит из трех человек.

«Барс-8ММК» также оценил и украинский президент Петр Порошенко. Он на своей официальной странице в Facebook опубликовал видео с испытанием комплекса.

Ранее сообщалось, что в Сети появился видеоролик, на котором запечатлен взрыв новейшего украинского миномета «Молот». Инцидент произошел в сентябре этого года на позициях ВСУ в районе карательной операции в Донбассе. В результате инцидента трое военнослужащих украинской армии получили ранения.