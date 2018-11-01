Клинцевич в прямом эфире подергал украинского политолога за бороду

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире программы «60 минут» подергал за бороду украинского политолога Александра Охрименко.

Сенатор был возмущен обвинениями оппонента в адрес России, а также тем, что эксперт постоянно перебивал его, провоцируя на агрессию. В итоге Клинцевич не выдержал и предложил наивным киевским властям, которые уверены, что на Донбассе якобы стоят российские войска, просто объявить России войну.

«Вы же самостоятельная страна. Так объявите войну России», - заявил сенатор.

Между участниками дискуссии снова разгорелась словесная перепалка. Ведущая ток-шоу Ольга Скабеева обвинила Охрименко в невоспитанности и попросила Клинцевича не обращать внимание на подстрекательства.

В какой-то момент член Совета Федерации подошел к украинскому политологу, схватил его за бороду и дважды дернул за нее. Клинцевич также назвал эксперта с Украины «хамом, который не дает сказать людям слово» и вернулся на место.

«Я еще и печень умею прощупать», - добавил сенатор.

После этого Скабеева вновь упрекнула Охрименко в невоспитанности.