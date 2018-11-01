Названа неожиданная польза аппендицита

Международная группа исследователей выяснила, что удаление аппендицита уменьшает риск развития болезни Паркинсона.

Согласно результатам исследования, в аппендиксе содержится большое количество белка альфа-синуклеина, который в свою очередь, может запускать в мозге человека биологические процессы, приводящие к развитию болезни Паркинсона, пишут «Известия».

В ходе исследования ученые проанализировали данные по распространению заболевания среди 1,6 млн жителей Швеции. В итоге выяснилось, что люди, которые перенесли операцию по удалению аппендикса заболевали болезнью Паркинсона на 19,3% реже тех, у кого он был.

Вместе с тем исследователи отметили, что процент страдающих от болезни Паркинсона также заметно ниже среди тех, кто проживает в сельской местности, что указывает на влияние окружающей среды на развитие данного заболевания.