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Названа неожиданная польза аппендицита

Кирилл Кунецкий
08:49 01.11.2018
По данным исследования, люди, перенесшие операцию по удалению аппендицита на 19,3% реже болеют болезнью Паркинсона.
Названа неожиданная польза аппендицита
Фото: Rudolf Arco Images GmbH, Globallookpress

Международная группа исследователей выяснила, что удаление аппендицита уменьшает риск развития болезни Паркинсона.

Согласно результатам исследования, в аппендиксе содержится большое количество белка альфа-синуклеина, который в свою очередь, может запускать в мозге человека биологические процессы, приводящие к развитию болезни Паркинсона, пишут «Известия».

В ходе исследования ученые проанализировали данные по распространению заболевания среди 1,6 млн жителей Швеции. В итоге выяснилось, что люди, которые перенесли операцию по удалению аппендикса заболевали болезнью Паркинсона на 19,3% реже тех, у кого он был.

Вместе с тем исследователи отметили, что процент страдающих от болезни Паркинсона также заметно ниже среди тех, кто проживает в сельской местности, что указывает на влияние окружающей среды на развитие данного заболевания.  

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