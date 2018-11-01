МИД Британии пригрозил России «очень высокой ценой за поведение»

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сообщил, что Россия заплатит «очень высокую цену», если ее поведение не изменится, сообщает газета «Известия». С таким заявлением он выступил в исследовательском институте Policy Exchange.

Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства безосновательно обвинил Москву во «вторжении» в Грузию в 2008 году и упрекнул в возвращении Крыма в 2014 году. Британский дипломат также выразил уверенность, что РФ стоит за организацией хакерских атак на Западе и попытками отравления граждан с применением химоружия.

Хант также отметил, что Великобритания хотела бы вернуть Москву в «основанную на правилах международную систему». Во время своей речи министр один раз оговорился, назвав Россию Китаем, чем рассмешил слушателей.

Власти Великобритании постоянно и бездоказательно обвиняют Москву в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Российская сторона все обвинения отрицает и требует предоставить доказательства.