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СМИ назвали следующую страну-жертву ИГИЛ*

Александра Арсентьева
08:41 01.11.2018
Несмотря на то, что Иордания имеет славу основног союзника США в регионе в борьбе с ИГИЛ*, она находится в большой опасности.
СМИ назвали следующую страну-жертву ИГИЛ*
Фото: Mika Schmidt, dpa, Globallookpress

Американское издание National Interest заявило, что следующей страной, где запрещенная в России организация ИГИЛ* может укрепить свои позиции, будет Иордания.

Как заявили авторы публикации, несмотря на то, что Иордания имеет славу ключевого американского союзника в регионе в борьбе с ИГИЛ*, Хашимитское королевство находится в большой опасности.

National Interest отмечает, что иорданцы по численности среди иностранных террористов ИГИЛ* находятся на третьем месте. Их общее количество в рядах боевиков оценивается в три тысячи человек. Кроме того, авторами отмечается, что угроза дестабилизации обстановки в государстве усугубляется проблемами нищеты, безработицы, религиозного экстремизма и слабого управления.

Из-за того, что боевики ИГИЛ* потерпели поражения в Сирии и Ираке авторы ожидают их скорого возвращения на родину. Террористы, набравшиеся опыта в реальных боевых действиях и идеологически подкованные будут представлять большую угрозу безопасности внутри государства, говорится в материале издания.

По мнению National Interest, также угрозу будут представлять беженцы из Сирии, численность которых в Иордании составляет примерно в 658 тысяч человек от общего населения страны в 9,5 миллиона жителей. Из-за плохих условий жизни они представляют благодатную почву для «семян радикализма», и поэтому велика вероятность присоединения жителей страны к боевикам ИГИЛ*.

Авторы заявляют, что проблема экстремизма в Иордании приобретает все более острый характер начиная с 2015 года. В августе этого года из-за теракта в городе Эс-Салт погибли четыре офицера службы безопасности, пострадали 16 местных жителей. Правоохранители впоследствии арестовали пятерых экстремистов. Недалеко от места теракта были найдены многочисленные устройства, которые злоумышленники собирались применить для новых атак.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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