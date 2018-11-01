Военный эксперт рассказал об упадке в американском ВПК

Американские авианосцы стали реже появляться в океане из-за проблем в оборонном комплексе страны. Об этом сообщает еженедельник «Звезда».

«По моему мнению, скоро авианосцы уйдут в прошлое», - заявил автор статьи, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леоненков.

Он отметил, авианосцам США не хватает новых исправных истребителей F-35, сами корабли из-за постоянных ремонтов являются дорогими в эксплуатации и при этом беззащитны от гиперзвуковых противокорабельных ракет.

Проблемой для американской отрасли кораблестроения стала коррупционная составляющая и передача производства сторонним организациям, которые часто находятся за пределами государства.

Автор публикации заявил, что ситуацию с авианосцами можно считать началом системного кризиса американского ВПК. И добавил, что Соединенные Штаты также отстают в разработке комплексов РЭБ, новых МБР и технологиях управляемого звука.