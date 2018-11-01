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В Индонезии нашли черный ящик разбившегося Boeing 737

Александра Арсентьева
07:26 01.11.2018
Напомним, 29 октября, потерпел крушение самолет авиакомпании Lion Air. Лайнер совершал перелет из Джакарты в Панкалпинанг.
В Индонезии нашли черный ящик разбившегося Boeing 737
Фото: Andrew Lotulung, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В Индонезии дайверы подняли со дна Яванского моря черный ящик потерпевшего крушение самолета Boeing 737.

По словам дайверов, черный ящик был обнаружен среди обломков на дне море. Бортовой самописец был найден в 10.15 по местному времени. Об этом сообщает Channel News Asia.

Отмечается, что черный ящик не получил никаких повреждений, но пока не ясно регистрировал ли он данные полета или производил аудиозапись из кабины пилотов.

Напомним, в понедельник, 29 октября, потерпел крушение самолет авиакомпании Lion Air. Лайнер совершал перелет из Джакарты в Панкалпинанг. Воздушное судно пропало с радаров в 6.33 по местному времени, спустя 13 минут после вылета. На борту самолета находилось 189 человек, никто из них не выжил.

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