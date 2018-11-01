Россиянка погибла при падении с высоты в Таиланде

Гражданка России погибла в среду, 31 октября на таиландском острове Пхукет. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

По словам дипломата, 49-летняя женщина была обнаружена мертвой в середине дня. Ее тело нашли на земле у семиэтажного здания, в котором она проживала в течение последних трех месяцев. Россиянка умерла, получив несовместимые с жизнью травмы при падении с высоты.

В квартире, которую снимала женщина, судмедэксперты нашли одноразовые шприцы и лекарства, пишет Phuket News. Пока не установлено, был ли это суицид или несчастный случай.