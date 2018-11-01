Сирия может поднять вопрос о вступлении в ЕАЭС

Сирией рассматривается возможность открытия режима торговых преференций с некоторыми странами Евразийского экономического союза и в ближайшем будущем, возможно, будет подниматься вопрос вступления в объединение. Об этом рассказал газете «Известия» министр экономики республики Самер аль-Халиль.

По его словам, для вступления в ЕАЭС сначала нужно заключить таможенные соглашения, урегулировать в этой сфере законодательство, получить согласие всех стран-участниц.

«Мы рассматриваем возможность открыть режим торговых преференций с отдельными странами, с Россией, например», - заявил министр экономики арабской республики.

Он добавил, что сирийская экономика развивается стремительными темпами, и, возможно, скоро вопрос вступления в ЕАЭС будет поднят.

Самер аль-Халиль отметил, что пока сложно назвать точные сроки, когда сирийская экономика выйдет на довоенный уровень развития, но по подсчетам на ее восстановление может уйти «до 10 лет, не меньше». Отвечая на вопрос о планах по добыче полезных ископаемых на средиземноморском шельфе министр экономики арабской республики не исключил, что после того, как внутриполитическая ситуация будет стабилизирована Сирия может начать добывать нефть на шельфе.