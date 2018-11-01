Прибалтийская делегация впервые с 2014 года посетит Крым

Политики, эксперты, бизнесмены и общественные деятели из прибалтийских стран приедут в апреле 2019 года на V Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Делегация посетит Крым впервые с 2014 года, сообщает газета «Известия».

Форум пройдет с 17 по 20 апреля. Мероприятие планируют посетить представители более 100 стран. В состав группы войдут около 20 человек из Эстонии, Латвии и Литвы.

Представитель оргкомитета форума Андрей Назаров считает, что визит делегации из стран Балтии важен не только для налаживания экономических и политических контактов с регионом, но и улучшения отношений с Россией.

«Инициатива наших коллег из Эстонии, Латвии и Литвы посетить Крым — это важный шаг на пути преодоления напряженности между нашими странами и санкционного режима», - отметил Назаров.

В свою очередь, депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов отметил, что приезд иностранных гостей Крыма важно для оценки экономического потенциала региона. Он также считает, что Евросоюз, и особенно прибалтийские страны, должны искать точки соприкосновения с Россией, и что необходимо прорывать информационную блокаду.

Напомним, Крым стал российским регионом в результате прошедшего после госпереворота на Украине референдума в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.