Штрафы за резину и новый полис: что изменится в жизни россиян с 1 ноября

С первого ноября в России вступает в силу целый ряд нововведений.

Так, начиная с этого дня, россияне не смогут заменить старый полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на документ нового образца. Такая возможность появится уже в следующем году. Тем не менее, полисы старого образца продолжают действовать наравне с новыми, так что медицинские учреждения не могут отказать в приеме граждан.

Кроме того, с первого ноября вводится штраф для автомобилистов, который продолжают использовать летнюю резину в зимнее время. Также запрещается изношенная резина и резина с глубиной протектора менее 4 миллиметров.

Помимо этого, с этого месяца россияне смогут посетить Ямайку без визы. Срок неограниченного пребывания может составлять до трех месяцев.