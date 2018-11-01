Российский футболист замерз насмерть на трассе в собственном автомобиле

Российский футболист и тренер Константин Андросенко погиб от переохлаждения.

Мужчина направлялся в Смоленск на своем автомобиле по трассе Москва-Минск. В один момент мужчине стало плохо: его машина съехала в кювет, а футболист потерял сознание. Как сообщает «О чем говорит Смоленск», спортсмен замерз насмерть.

Андросенко похоронили 31 октября в городе Рославле. Он выступал в чемпионате Смоленской области и играл за такие футбольные клубы, как «Рославль», «Печерск», «Металлург».