Пожарные ликвидировали крупный пожар возле Счетной палаты в Москве

Крупный пожар, охвативший здание рядом со Счетной палатой в центре Москвы, удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Пожар полыхал на верхних этажах здания. Спасателям удалось блокировать распространение и не допустить перехода огня на нижние этажи или расположенные рядом дома.

По состоянию на 02.59 по московскому времени пожар был локализован, а в 4.23 - ликвидирован. Лаборатория ГУ МЧС по столице произвела замеры в районе ЧП, превышений предельно допустимого количества вредных примесей в воздухе не обнаружено.

Здание рядом со Счетной палатой на Зубовской улице загорелось в ночь на первое ноября. Пожар достиг площади в две тысячи квадратных метров. К счастью, здание оказалось нежилым, оно было расселено и находилось на реконструкции.