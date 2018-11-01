Названа причина крушения вертолета владельца ФК «Лестер»

Причиной крушения вертолета в Великобритании, в результате которого погиб владелец футбольного клуба «Лестер Сити» Вишай Шривадданапрабх, его дочь, два члена экипажа и еще один человек, стала неисправность рулевого винта. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на старшего следователя по делу об авиакатастрофе.

Напомним, трагедия произошла в субботу 27 октября.

Судно с предпринимателем на борту совершило взлет, что стало традицией для клуба и его владельца после каждой игр. Однако вскоре пилот потерял управление, и вертолет рухнул. Момент крушения был зафиксирован камерой одного из очевидцев.