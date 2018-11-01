На стадионе в Одессе во время футбольного матча произошел взрыв: видео

На одесском стадионе «Черноморец» прямо во время матча прогремел взрыв. Инцидент произошел в среду, 31 октября, когда на арене проходил матч 1/8 финала Кубка Украины между командами «Черноморец» и «Ворскла».

Взрыв произошел на 64-й минуте встречи, сразу после реализованного пенальти в ворота «Черноморца». Видео с месте события очевидцы выложили в Сеть.

Как передает «УНН», арбитр принял решение приостановить игру, однако сразу как дым рассеялся, матч продолжился.

По предварительным данным, взрывпакеты бросили на поле болельщики одной из команд.

В результате инцидента никто не пострадал. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу команды «Ворскла».