Депутат Рады заявил, что на Украине могут замерзнуть целые города

Целые города на Украине могут замерзнуть зимой из-за разрешения правительства отключать газ в домах за долги по коммунальным платежам. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Викнул.

«Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство - на это похоже. То есть могут целые города отключаться от газа - от тепла. Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать», - заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Депутат добавил, что общая сумма долгов украинцев составляет 38 миллиардов гривен (около 90 миллиардов рублей – прим.ред). Более того, за последние пять лет этот показатель вырос в семь раз.

«У людей просто банально нет денег», - объяснил Викнул.

Напомним, ранее правительство Украины уже повысило цены на газ на 23,5% - с 6000 до 8500 гривен за 1000 кубометров. Однако позже стало известно, что МВФ потребовал поднять цены на газ в стране еще на 40%.