СМИ: Россия, Индия и Иран запустят альтернативу Суэцкому каналу

Россия, Иран и Индия проведут встречу, посвященную созданию международного коридора под названием «Север-Юг». Предполагается, что переговоры пройдут уже в ноябре.

Как сообщает телеканал Press TV, новый транспортный коридор должен иметь протяженность свыше семи тысяч километров. Функционально он будет представлять собой более дешевую и быструю альтернативу Суэцкому канала.

По данным канала, участвующие в проекте страны создадут коридор, используя различные виды транспорта, в том числе морские и железнодорожные. Комбинированные способы перевозки товаров должны помочь сократить издержки. Ожидается, что скорость и стоимость переправки грузов будет на 30-40% дешевле в сравнении с Суэцким каналом.

Предполагается, что коридор «Север-Юг» начнется в Индии и протянется до иранского Бендер-Аббаса у побережья Персидского залива. Там гипотетические товары будут переправлены в Бендер-Энзели у Каспийского моря, далее они водным путем пойдут в Астрахань. После этого грузы можно будет отправить в страны Европы по железной дороге. Ежегодный объем грузоперевозок оценивается примерно в 30 миллионов тонн.