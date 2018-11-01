Дело на миллион: экс-чемпиона РФ по кикбоксингу подозревают в крупном мошенничестве

Бывшего чемпиона РФ по кикбоксингу Николая Галустова задержали по делу о мошенничестве на миллион долларов. Вместе с Галустовым был задержан генеральный директор коллекторской компании Вячеслав Шевяков.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники в полиции, задержанные подозреваются в мошенничестве, связанном с изменением меры пресечения. Галустов и Шевяков якобы обещали помочь с решением этого вопроса для находящегося под стражей Юрия Манилова.

Источник добавил, что в числе задержанных также числится некий Илья Иванов. Дело, по которому подозревают упомянутых граждан, возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По словам собеседника агентства, знакомый задержанного Манилова обратился к Иванову с просьбой помочь в изменении меры пресечения в декабре 2012 года. После этого Иванов вступил в сговор с Галустовым и Шевяковым. Впоследствии знакомый Манилова передал им крупную сумму, которую они приняли, заранее зная, что на самом деле мера пресечения изменена не будет.