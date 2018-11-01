В Великобритании женщина «окаменела» из-за некомпетентных врачей

Жительница Великобритании превратилась в инвалида по вине некомпетентных врачей.

На протяжении десяти лет Грейс Ндажоки болела системной склеродермией - заболеванием, которое можно вылечить на ранней стадии. Первые симптомы - потерю чувствительности в пальцах - женщина почувствовала в 2007 году. Тогда врачи посоветовали женщине переехать в страну с более теплым климатом.

С годами самочувствие Ндажоки становилось все хуже, и лишь через десять лет один из врачей сумел поставить верный диагноз.

Тем не менее, за это время у женщины «окаменели» все жизненно важные внутренние органы. Более того, запущенная склеродермия вызвала побочную болезнь – диабет.

«Теперь мне не помогут никакие революционные технологии, даже стволовые клетки и пересадка легких», - пожаловалась женщина.

Из-за болезни Ндажоки была вынуждена уйти с работы. Она признается, что в последнее время становится все тяжелее вставать с кровати и передвигаться.

Теперь пострадавшая активно участвует в благотворительной кампании, призванной помогать больным склеродермией.