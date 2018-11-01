Житель Приамурья нашел на своем участке пробитые пулями черепа

Житель Благовещенска по имени Виталий Кваша обнаружил на личном дачном участке неожиданную находку. Мужчина раскопал несколько скелетов и черепов, судя по всему, пробитых пулями.

Фотографии страшной находки Кваша опубликовал в личном Instagram. Житель Благовещенска производил на своем дачном участке работы, чтобы подготовить землю к укладыванию фундамента под дом, однако внезапно нашел человеческие останки. Судя по виду черепов, они были пробиты пулями.

«Копаю яму под фундамент и тут тебе на находка, у пятого зуб серебряный. Может есть желающие перезахоронить? Это в Благовещенске», - написал Кваша в социальной сети.

Как рассказал агентству РИА Новости исполняющий обязанности старшего помощника регионального Следственного управления Следственного комитета Олег Мясоедов, сотрудники полиции изъяли найденные останки. В данный момент над ними работают судмедэксперты, они определят давность смерти, примерный возраст и пол погибших.